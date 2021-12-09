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Общество

Вместе с уровнем заболеваемости в Псковской области снижается динамика прививочной кампании

Вместе с уровнем заболеваемости в Псковской области снижается динамика прививочной кампании, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Напоминаю, вакцинироваться нужно заранее, чтобы подготовиться к новой волне. Стоит записаться на прививку до новогодних праздников», - рекомендовал псковичам глава региона.

Он также отметил, что первым компонентом в регионе привиты уже 253 057 человек, 928 из них сделали прививку 8 декабря. Обоими компонентами привита 241 907 человек, 1 934 псковича завершили вакцинацию 8 декабря. Ревакцинированы 24 930 человек, в том числе 848 - 8 декабря.

Израсходовано 82% от поступившей в регион вакцины.

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