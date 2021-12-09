Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 декабря
9 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Гагарина, 5,5а,7а;
Октябрьский проспект, 33а;
дома частного сектора на улице Германа.
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