Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 декабря

09:04, 09 декабря 2021, ПАИ

9 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Гагарина, 5,5а,7а;

Октябрьский проспект, 33а;

дома частного сектора на улице Германа.