Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Дно
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Дно, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
9 декабря в 02:11 на улице Социалистической сгорела сажа в дымоходе отопительной печи на кухне. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Для ликвидации пожара привлекалась одна единица техники и три человека.
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