Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Дно

09:17, 09 декабря 2021, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Дно, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

9 декабря в 02:11 на улице Социалистической сгорела сажа в дымоходе отопительной печи на кухне. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Для ликвидации пожара привлекалась одна единица техники и три человека.