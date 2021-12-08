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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Дно

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Дно, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

9 декабря в 02:11 на улице Социалистической сгорела сажа в дымоходе отопительной печи на кухне. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Для ликвидации пожара привлекалась одна единица техники и три человека.

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