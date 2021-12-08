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Происшествия

Два года тюрьмы грозит жителю Красногородского района за кражу денег из банкомата

За кражу денег из банкомата жителю Красногородского района грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в областной прокуратуре.

3 сентября 2021 года обвиняемый находился в отделении банка в Опочке, где заметил в устройстве для выдачи купюр банкомата деньги, оставленные незадолго до этого невнимательным клиентом банка. Пока владелец денег отошёл к соседнему банкомату, обвиняемый воспользовался случаем и похитил 10 тысяч рублей, после чего скрылся.

Личность подозреваемого удалось установить по видеозаписям с камер системы видеонаблюдения банка. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 11 Опочецкого района для рассмотрения по существу. За кражу денег из банкомата обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.

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