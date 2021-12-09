Пыталовское предприятие задолжало сотрудникам более 258 тысяч рублей
В прокуратуру поступило коллективное обращение сотрудников муниципального предприятия ЖКХ «Тулино», сообщили в областной прокуратуре.
Организация задолжала 10 работникам более 258 тысяч рублей по зарплате. Прокуратура района направила в мировой суд судебного участка №17 Пыталовского района заявления о выдаче судебных приказов по выплате заработной платы работникам организации.
Реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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