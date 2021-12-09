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Общество

Конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» прошла в Пскове

7 декабря на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки прошла VII научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конференция была организована комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

Открыл конференцию председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. С приветственным словом к участникам также обратились генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, древлехранитель Псковской епархии отец Антоний, генеральный директор ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Светлана Мельникова.

На конференции прозвучали доклады представителей учреждений науки и образования, архитекторов, музейных работников и искусствоведов. Специалисты осветили широкий спектр вопросов: приспособление объектов культурного наследия для современного использования, подготовка проектной документации, результаты и проблемы реставрационных работ и многое другое.

С докладом, посвященным практике применения инструментов популяризации объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы», выступила руководитель Службы управления объектом всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы» Мария Лисенкова. В своем выступлении она отметила, что выявление, охрана, сохранение, популяризация и передача будущим поколениям культурного и природного наследия являются приоритетными задачами согласно Конвенции о всемирном наследии 1972 года.

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