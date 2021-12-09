В Латвии отслеживают пассажиров с СOVID-19

10:04, 09 декабря 2021, ПАИ

В Латвии сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний в ходе эпидемиологических расследований выявляют зараженных коронавирусом пассажиров автобусов. Об этом сообщает rus.delfi.lv.

В начале декабря были установлены граждане с СOVID-19, которые ехали в автобусах на маршрутах Цесис — Рига, Рига — Лимбажи и Лиепая — Рига. Пассажиров указанных рейсов центр просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

В Центре профилактики и контроля заболеваний напомнили, что в таких случаях быстрее узнать о контакте с больным можно при помощи приложения Apturi Covid.