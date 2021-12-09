Более 268 млн человек в мире заразились COVID-19

10:16, 09 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировано 268 149 536 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 295 841 человек. Количество выздоровевших – 241 358 840.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 50 422 410. В этой стране от коронавируса умерло 813 904 человека, выздоровело – 39 815 866.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 895 597 человек, 8 602 067 пациентов выздоровело, 284 823 – умерло.