На псковичку завели уголовное дело за хищение найденного на улице телефона

10:19, 09 декабря 2021, ПАИ

Штраф в размере 16 тысяч рублей пришлось заплатить жительнице Пскова, которая воспользовалась найденным на улице мобильным телефоном и украла с него денежные средства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

5 августа подсудимая, находясь в парке «Куопио», увидела лежащий на земле мобильный телефон, который похитила из корыстных побуждений. Также женщина при помощи услуги «Мобильный банк» похитила принадлежащие хозяйке телефона пять тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении кражи (ч. 1 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). При вынесении приговора было учтено наличие у подсудимой несовершеннолетних детей и возмещение потерпевшей ущерба, причиненного преступлением.



