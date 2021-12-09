Почти 679 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:23, 09 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 282 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 678 927, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 67 840 человек, 59 274 пациента выздоровело, 1 128 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.