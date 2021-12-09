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Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Вечному огню в Пскове

В День Героев Отечества губернатор Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и командиром Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Сергеем Чубарыкиным возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Пскове, пишет официальный Telegram-канал региона.

Участники  церемонии почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни за Родину.

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года. Поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внес президент Владимир Путин.

Свою историю праздник ведёт ещё с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В этот день отдаётся дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

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