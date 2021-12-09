Контрабанду табачных изделий на 2,4 млн рублей пресекли в Себежском районе

10:30, 09 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации табачных изделий на 2,4 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, работа проводилась совместно с коллегами из Псковской таможни и Управления Росгвардии по Псковской области.

В Себежском районе был задержан грузовой автомобиль марки «Фиат», в котором под видом товара прикрытия незаконно перевозилось порядка 69 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного производства. Водитель транспортного средства, гражданин России, не смог предоставить товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.