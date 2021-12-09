Псковичи могут бесплатно пройти независимую оценку компетенций цифровой экономики

10:41, 09 декабря 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут бесплатно пройти независимую оценку компетенций цифровой экономики, сообщили Псковскому агентству информации в управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

В условиях цифровой экономики достоверная оценка текущего уровня знаний, навыков и умений человека станет первым шагом на пути построения персональной траектории его профессионального развития.

С этой целью к 2024 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» создается система независимой оценки компетенций цифровой экономики. Она обеспечивает всех субъектов цифровой экономики достоверными и валидными данными о компетенциях и квалификации кадров в стране и позволит:

гражданам – планировать персональные траектории профессионального развития и обучения, проводить оценку уровня компетенций; работодателям – привлекать квалифицированные кадры и сократить затраты на поиск и обучение трудовых ресурсов; образовательным организациям – синхронизировать программы обучения в СПО и ВО с запросами рынка труда и повышать востребованность выпускников.

В 2021 году любой желающий может бесплатно пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на цифровой платформе Университета 2035. Тест разработан РАЭК совместно с РЖД и Университетом 2035.

Подробнее – здесь.