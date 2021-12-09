Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут бесплатно пройти независимую оценку компетенций цифровой экономики

Жители Псковской области могут бесплатно пройти независимую оценку компетенций цифровой экономики, сообщили Псковскому агентству информации в управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

В условиях цифровой экономики достоверная оценка текущего уровня знаний, навыков и умений человека станет первым шагом на пути построения персональной траектории его профессионального развития.

С этой целью к 2024 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» создается система независимой оценки компетенций цифровой экономики. Она обеспечивает всех субъектов цифровой экономики достоверными и валидными данными о компетенциях и квалификации кадров в стране и позволит:

  1. гражданам – планировать персональные траектории профессионального развития и обучения, проводить оценку уровня компетенций;
  2. работодателям – привлекать квалифицированные кадры и сократить затраты на поиск и обучение трудовых ресурсов;
  3. образовательным организациям – синхронизировать программы обучения в СПО и ВО с запросами рынка труда и повышать востребованность выпускников.

В 2021 году любой желающий может бесплатно пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на цифровой платформе Университета 2035. Тест разработан РАЭК совместно с РЖД и Университетом 2035.

Подробнее – здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

09 декабря 2021

Wish List: 7 высокотехнологичных подарков на предстоящие праздники
09 декабря 2021

Память воинов всех поколений почтили в Пскове
09 декабря 2021

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Вечному огню в Пскове
09 декабря 2021

Почти 679 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09 декабря 2021

Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч «Свое Родное»
09 декабря 2021

Псковский врач рассказала о необходимости дыхательной гимнастики после коронавируса
09 декабря 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 декабря
09 декабря 2021

До -14 градусов ожидается сегодня днём в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...