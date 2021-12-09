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Студенты ПсковГУ стали участниками спектакля на всероссийском семинаре «Без срока давности»

Студенты Псковского государственного университета Даниил Сергеев и Дарья Егорова приняли участие в постановке режиссера-постановщика Андрея Цветкова-Толбина на всероссийском семинаре «Без срока давности» в Москве, сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты успешно прошли кастинг и 7 декабря представили выступление на 25 минут, состоящее из двенадцати эпизодов.

«Наверное, это самое масштабное мероприятие, в котором я участвовал,– рассказал Даниил Сергеев.– Я не просто выступал перед студентами: уровень совсем другой. Больше всего понравилось работать с Андреем Цветковым-Толбиным. Репетиции прошли не зря, несмотря на то, что они были такими долгими».

У участников семинара было всего шесть часов на то, чтобы создать постановку на отрывки из кантаты композитора Антона Новикова «Нам нужен мир».

«Это самая большая театральная авантюра. Я очень рад, что семинар «Без срока давности» пошёл на такой решительный театральный удар», — отметил постановщик.

Результатом стала постановка, которая, по отзывам зрителей, впечатлила их до глубины души вокалом, танцами и музыкой.

Добавим, студенты ПсковГУ стали активными участниками постановки: Даниил Сергеев находился на сцене большую часть выступления и читал стихи, а Дарья Егорова была звукооператором.

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