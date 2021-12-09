Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Госдума 8 декабря поддержала законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно новому закону, полицейские будут иметь право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, также они смогут оцеплять строения, жилые помещения и территории. Кроме того, теперь представляться задержанному можно будет уже после прекращения задержанным противоправных действий.

Вскрывать автомобили сотрудники полиции смогут для спасения жизни и обеспечения общественной безопасности и безопасности. Также вскрыть машину они будут вправе при массовых беспорядках, ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых или при угрозе теракта. Кроме того, вскрыть автомобиль могут если нарушитель, предположительно, находится в состоянии опьянения или есть подозрение, что там без спецразрешения находятся предметы, изъятые из гражданского оборота.

Согласно введенным изменения, сотрудники органов правопорядка смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ. Достаточно оснований для подозрения в том, что граждане «скрывают предметы хищения». Закрепляется право полицейского «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

09 декабря 2021

Wish List: 7 высокотехнологичных подарков на предстоящие праздники
09 декабря 2021

Память воинов всех поколений почтили в Пскове
09 декабря 2021

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Вечному огню в Пскове
09 декабря 2021

Почти 679 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09 декабря 2021

Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч «Свое Родное»
09 декабря 2021

Псковский врач рассказала о необходимости дыхательной гимнастики после коронавируса
09 декабря 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 9 декабря
09 декабря 2021

До -14 градусов ожидается сегодня днём в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...