Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

10:51, 09 декабря 2021, ПАИ

Госдума 8 декабря поддержала законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно новому закону, полицейские будут иметь право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, также они смогут оцеплять строения, жилые помещения и территории. Кроме того, теперь представляться задержанному можно будет уже после прекращения задержанным противоправных действий.

Вскрывать автомобили сотрудники полиции смогут для спасения жизни и обеспечения общественной безопасности и безопасности. Также вскрыть машину они будут вправе при массовых беспорядках, ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых или при угрозе теракта. Кроме того, вскрыть автомобиль могут если нарушитель, предположительно, находится в состоянии опьянения или есть подозрение, что там без спецразрешения находятся предметы, изъятые из гражданского оборота.

Согласно введенным изменения, сотрудники органов правопорядка смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ. Достаточно оснований для подозрения в том, что граждане «скрывают предметы хищения». Закрепляется право полицейского «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.