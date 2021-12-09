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Общество

Псковский губернатор проводит совещание с медиками (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Совещание с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу проводит губернатор Михаил Ведерников сегодня, 9 декабря.

В этот раз совещание проводится в необычном формате — в нём принимают участие главы администраций городов и районов, а также представители медицинского сообщества. В том числе, это военные медики, которые прибыли в Псковскую область по поручению министра обороны Сергея Шойгу.

На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.

Псковское агентство информации транслирует встречу с медиками в прямом эфире на своём сайте и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

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