Псковский губернатор проводит совещание с медиками (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

14:12, 09 декабря 2021, ПАИ

Совещание с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу проводит губернатор Михаил Ведерников сегодня, 9 декабря.

В этот раз совещание проводится в необычном формате — в нём принимают участие главы администраций городов и районов, а также представители медицинского сообщества. В том числе, это военные медики, которые прибыли в Псковскую область по поручению министра обороны Сергея Шойгу.

На совещании планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию в регионе, кампанию по массовой вакцинации от коронавируса.

Псковское агентство информации транслирует встречу с медиками в прямом эфире на своём сайте и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».