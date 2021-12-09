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Память воинов всех поколений почтили в Пскове

В День Героев Отечества, 9 декабря, представители областной и городской власти, общественники возложили в Пскове цветы к Вечному огню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

К мемориалу пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин, глава Пскова Елена Полонская, руководитель администрации Пскова Борис Елкин, военнослужащие, общественники и горожане.

Участники торжественного мероприятия почтили память героев минутой молчания и отдали дань уважения защитникам Отечества всех поколений. Руководители области и города возложили к подножию монумента букеты алых роз.

Памятная дата «День Героев Отечества» установлена в феврале 2007 года как дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.

История праздника начинается с XVIII века. В 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца – им награждали воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Первым полным кавалером ордена св. Георгия (все четыре степени) стал Михаил Кутузов. После Октябрьской революции орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены. В 1992 году награду восстановили. Фамилии его кавалеров заносятся на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

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