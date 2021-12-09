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Госнаграды и награды Псковской области вручили на приёме в филармонии

9 декабря в 12:00 в большом концертном зале областной филармонии в Пскове проходит торжественный приём по вручению государственных, ведомственных наград и наград Псковской области. Приём посвящён Дню Конституции РФ, который празднуется 12 декабря.

Орден Почёта на приёме вручили главе Великих Лук Николаю Козловскому, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами - гвардии полковнику, командиру 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка Алексею Толмачёву, медаль Суворова - гвардии капитану, старшему помощнику начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Алексею Исаеву и гвардии майору, командиру десантно-штурмового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Николаю Слепову. 

Звание заслуженного артиста РФ получила артистка Псковского академического театра драмы Ирина Смирнова, звание заслуженного работника культуры РФ - директор Городского культурного центра Пскова Елена Голубева, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Вера Кагазежева.

Также на мероприятии вручались почётные грамоты и благодарности президента РФ, почётные грамоты Совета Федерации, благодарность председателя Совфеда, почётные грамоты губернатора Псковской области, медаль «За заслуги перед Псковской областью» и другие награды.

Жители Псковской земли всегда играли важную роль в строительстве и развитии российского общества, отметил губернатор Михаил Ведерников на церемонии вручения государственных, ведомственных и региональных наград. 

«Церемония вручения государственных наград – это акт высокого признания достижений выдающихся, смелых и талантливых людей нашего региона», - сказал Михаил Ведерников. 

Глава региона отметил, что сегодня награжденные представляют практически все сферы нашей жизни – это работники здравоохранения, военные, деятели культуры, социальные работники, педагоги, государственные и муниципальные служащие, представители общественных организаций, строители.

«Каждый из вас внёс важный вклад в развитие нашей Псковской области – это достойно искренней признательности и глубокого уважения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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