К исправительным работам приговорили псковича за кражу семи велосипедов

11:26, 09 декабря 2021, ПАИ

К исправительным работам приговорили псковича за кражу семи велосипедов и одно покушение на кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Прокуратура Псковского района поддержала гособвинение в отношении 36-летнего псковича, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник в период с июля 2020 года по январь 2021 года похищал велосипеды из подъездов многоквартирных домов, расположенных в Пскове и деревне Борисовичи.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.