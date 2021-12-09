Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области за неделю
В Псковской области с 2 по 8 декабря пожарные и спасательные подразделения 22 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в которых пять человек пострадали и один погиб, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Необходимости в оказании доврачебной или иной помощи не было.
Один раз осуществлялась стабилизация автомобиля. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.
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