Мемориальную доску Михаила Минина откроют в Палкинском районе

12:21, 09 декабря 2021, ПАИ

9 декабря, в День памяти Героев Отечества, в Новоуситовской волости Палкинского района пройдет торжественное открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, псковичу Михаилу Минину, одним из первых водрузившему знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года. Она будет размещена на фасаде Добычинской школы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инициатором мероприятия выступает руководитель проекта «От подвига к подвигу», член Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области, председатель Центра чеченской культуры Псковской области «Барт» Саид Дукаев.

Участие в мероприятии примут представители администраций Псковской области, Палкинского района, Новоуситовской волости, национальных общественных организаций, Псковского областного центра народного творчества и Добычинской средней школы.

Михаил Минин является участником Великой Отечественной войны, почетным гражданином Пскова. 30 апреля 1945 года в 22:40 в составе штурмовой группы под командованием капитана В. Н. Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине.

Сегодня в Пскове почтили память Героев Отечества. Фоторепортаж смотрите здесь.