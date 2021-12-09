В Дновском районе отремонтируют мост через реку Люта

12:36, 09 декабря 2021, ПАИ

В деревне Горушка Дновского района отремонтируют мост через реку Люта. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря.

По словам спикера, администрация начала отработку вопроса, был заказан и получен готовый проект по капремонту моста. Однако, как отметил руководитель комитета, на ремонт не нашлось средств.

«Раз проектно-сметная документация есть, то будем искать возможность софинансирования», - добавил Станислав Стармолотов.