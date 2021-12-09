Военные медики продолжат работать в Псковской области до конца января

14:14, 09 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил военных медиков, которые прибыли в регион по поручению министра обороны Сергея Шойгу, за помощь и готовность продолжить работу до конца января 2022 года.

«Для нас такая поддержка имеет принципиальное значение, потому что с учетом дефицита кадров наша система здравоохранения уже несколько месяцев работает в крайне напряжённом режиме. Между тем, в ближайшие недели нам потребуется мобилизовать максимум ресурсов для противодействия заболеванию», - отметил Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря.

Он заметил, что, учитывая угрозу распространения нового штамма коронавируса, федеральные эксперты ожидают новую волну заболевания быстрее, чем это прогнозировалось ранее. «Если мы не предпримем исчерпывающие меры, то можем встретить её ещё до того, как спадет текущая волна», - подчеркнул глава региона.

По его словам, такой сценарий – очень серьёзная угроза. Поэтому перед регионом стоят две задачи: снизить уровень заболеваемости до минимально возможного, а также нарастить динамику прививочной кампании и выйти на требуемые показатели уже до конца года.