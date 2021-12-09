Псковский и Себежский районы лидируют по темпам вакцинации

14:18, 09 декабря 2021, ПАИ

Псковский и Себежский районы выполнили план вакцинации от коронавируса на 110% и 96,8% плана соответственно. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 9 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ещё шесть муниципалитетов выполнили более 60-70% плана: Палкинский, Пушкиногорский, Порховский, Стругокрасненский, Островский и Плюсский районы. Глава региона уточнил, что это говорит о том, что цель привить от коронавируса 80% взрослого населения к началу следующего года полностью достижима.

«Принципиально важно выдержать эти сроки, потому что у первых привившихся постепенно истекает срок действия вакцины. С учётом этого фактора мы можем существенно затянуть выход на ту критическую отметку, за которой формируется коллективный иммунитет для успешного противодействия инфекции. Мы рискуем просто ходить по кругу», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, поставленная задача объективно непростая. Губернатор напомнил, что на данный момент в Псковской области выполнено 62% этого плана (по РФ – 68%).