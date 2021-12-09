«Продюсерский центр СО НКО» помогает взглянуть на работу со стороны - директор центра «Вообразилия»

14:13, 09 декабря 2021, ПАИ

Детский центр развития «Вообразилия», участник проекта с, вышел на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

По словам директора центра Олега Абрагама, целью организации является помощь детям, нуждающимся в педагогической коррекции, и помощь детям и их семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

В центре занимаются педагогической коррекцией детей с проблемами здоровья (социально-педагогические и социально-коррекционные). Здесь с детьми работает логопед (от 3 лет), дефектолог (от 2 лет), олигофренопедагог (от 2 лет). Малышам оказывают помощь в обучении, общем образовании, подготовке к школе, с ними проводят творческие мастер-классы.

Несколько проектов центра побеждали в конкурсах Фонда президентских грантов.

«Для человека, который долгое время находится в одной и той же сфере, это хорошая возможность взглянуть на работу организации со стороны. Смогли иначе посмотреть на планы, которые хотим реализовать»», - прокомментировал Олег Абрагам участие в проекте «Продюсерский центр СО НКО».

Контакты центра «Вообразилия»:

Адрес: Псков, Рижский пр., д. 49-А

Тел.: +7 (951) 751-85-05; +7 (953) 248-77-37

ВК: vk.com/49avoobrazilija.

АНО ДОЦРД «Вообразилия» , является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда Президентских грантов. До того, как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.