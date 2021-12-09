Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Продюсерский центр СО НКО» помогает взглянуть на работу со стороны - директор центра «Вообразилия»

Детский центр развития «Вообразилия», участник проекта с, вышел на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

По словам директора центра Олега Абрагама, целью организации является помощь детям, нуждающимся в педагогической коррекции, и помощь детям и их семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

В центре занимаются педагогической коррекцией детей с проблемами здоровья (социально-педагогические и социально-коррекционные). Здесь с детьми работает логопед (от 3 лет), дефектолог (от 2 лет), олигофренопедагог (от 2 лет). Малышам оказывают помощь в обучении, общем образовании, подготовке к школе, с ними проводят творческие мастер-классы.

Несколько проектов центра побеждали в конкурсах Фонда президентских грантов.

«Для человека, который долгое время находится в одной и той же сфере, это хорошая возможность взглянуть на работу организации со стороны. Смогли иначе посмотреть на планы, которые хотим реализовать»», - прокомментировал Олег Абрагам участие в проекте «Продюсерский центр СО НКО».

Контакты центра «Вообразилия»:

Адрес: Псков, Рижский пр., д. 49-А

Тел.: +7 (951) 751-85-05; +7 (953) 248-77-37

ВК: vk.com/49avoobrazilija.

АНО ДОЦРД «Вообразилия» ,  является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда Президентских грантов. До того, как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

09 декабря 2021

Псковских медиков будут поощрять за мотивацию беременных к вакцинации

09 декабря 2021

Псковский и Себежский районы лидируют по темпам вакцинации
09 декабря 2021

Военные медики продолжат работать в Псковской области до конца января

09 декабря 2021

Потепления до -4 градусов дождутся псковичи 10 декабря
09 декабря 2021

Псковский губернатор проводит совещание с медиками (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
09 декабря 2021

В Пскове восстановили ликвидированный на Октябрьском проспекте пешеходный переход
09 декабря 2021

Псковичей предупреждают о скоплении транспортных средств перед МАПП «Убылинка»
09 декабря 2021

ПсковГУ проведёт день открытых дверей в режиме онлайн

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...