До 7 лет тюрьмы грозит псковичу, сбившему пешехода
До семи лет тюрьмы грозит псковичу, сбившему пешехода и покинувшему место ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.
В ходе расследования установлено, что 4 июля 51-летний пскович, управляя автомобилем «Вольво», отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на пешехода, после чего покинул место происшествия. В результате ДТП пешеход получил повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Согласно вменяемой мужчине статье, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Уголовное дело направлено в суд.
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