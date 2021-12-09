До 7 лет тюрьмы грозит псковичу, сбившему пешехода

13:26, 09 декабря 2021, ПАИ

До семи лет тюрьмы грозит псковичу, сбившему пешехода и покинувшему место ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе расследования установлено, что 4 июля 51-летний пскович, управляя автомобилем «Вольво», отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на пешехода, после чего покинул место происшествия. В результате ДТП пешеход получил повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Согласно вменяемой мужчине статье, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Уголовное дело направлено в суд.