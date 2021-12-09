Псковичей предупреждают о скоплении транспортных средств перед МАПП «Убылинка»

13:43, 09 декабря 2021, ПАИ

На российско-латвийской границе перед МАПП «Убылинка» образовалась очередь из транспортных средств, передает корреспондент газеты «Наша жизнь».

По словам корреспондента, пробка из грузовиков до МАПП «Убылинка» образована от деревни Бартули.

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Псковская таможня на данный момент усилила рабочие смены на всех таможенных постах. Перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и рекомендуют выбирать другие маршруты движения или виды транспорта. Кроме того, в связи с продолжением реконструкции МАПП «Бурачки» там также может возникать очередь транспортных средств.