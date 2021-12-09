Псковичей предупреждают о скоплении транспортных средств перед МАПП «Убылинка»
На российско-латвийской границе перед МАПП «Убылинка» образовалась очередь из транспортных средств, передает корреспондент газеты «Наша жизнь».
По словам корреспондента, пробка из грузовиков до МАПП «Убылинка» образована от деревни Бартули.
Псковская таможня на данный момент усилила рабочие смены на всех таможенных постах. Перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию и рекомендуют выбирать другие маршруты движения или виды транспорта. Кроме того, в связи с продолжением реконструкции МАПП «Бурачки» там также может возникать очередь транспортных средств.
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