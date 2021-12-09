В Пскове восстановили ликвидированный на Октябрьском проспекте пешеходный переход

14:02, 09 декабря 2021, ПАИ

В Пскове восстановили ликвидированный в сентябре 2019 года пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Свердлова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ноябре того же года депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин выступил с предложением восстановить удобную зебру, но члены городской комиссии по безопасности дорожного движения отказались от этой идеи. Представитель ГИБДД к тому же отметил, что с 2016 года на пешеходном переходе произошло 10 ДТП, в которых пострадали местные жители, в том числе два ребёнка.

Теперь принято решение сделать пешеходный переход регулируемым. Сегодня рабочие монтировали необходимые знаки, на следующей неделе специалисты установят светофоры.