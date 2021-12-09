Женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже

14:13, 09 декабря 2021, ПАИ

В Себеже 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, передаёт корреспондент газеты «Призыв».

ДТП произошло на пересечении улиц Сенцовская и 7 ноября. Пострадавшая 67-летняя женщина госпитализирована в Себежскую районную больницу с травмами.



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района



Фото: Газета "Призыв" Себежского района





























На месте работают сотрудники ДПС, скорая помощь, а также пожарные подразделения. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.