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Культура

Актриса Псковского драмтеатра получила звание заслуженной артистки России

Актрисе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Ирине Смирновой вручили государственную награду – звание заслуженной артистки России. Награждение провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 декабря на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Почетные награды сегодня были вручены работникам здравоохранения, военнослужащим, социальным работникам, педагогам, государственным служащим, представителям общественных организаций и деятелям культуры, «благодаря которым искусство и творчество Псковской области находит признание на всей территории страны».

«Церемония вручения государственных наград – это акт высокого признания достижений выдающихся, смелых и талантливых людей нашего региона», – отметил губернатор Псковской области.

Указ о присвоении Ирине Смирновой почетного звания заслуженной артистки России 11 мая подписал президент Владимир Путин.

В этом году Ирина Смирнова отмечает юбилей творческой деятельности – 35 лет актриса служит псковской сцене, исполнив более 90 ролей.

В ее репертуаре роли классической и современной драматургии, она играла в «Чайке» Чехова, в «Павле I» Мережковского, «Короле Лире» Шекспира, «Скупом» Мольера, «Сирано де Бержераке» Ростана и многих других спектаклях.

Сегодня Ирина Смирнова исполняет главную роль в спектакле «Жанна», занята в спектаклях «Зойкина квартира», «Свидетельские показания», «Очень громкая премьера», «Таланты и поклонники», «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ревизор».

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