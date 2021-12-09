Более 70 школьных классов в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

14:41, 09 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области из-за ОРВИ закрыли на карантин 73 класса в 73 школах. Об этом на совещании с медиками сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Из-за коронавируса закрыта школа в деревне Полоное Порховского района и 73 класса.

«Заболеваемость ОРВИ выросла до более 7000 случаев в неделю. У 14 человек выявили грипп H3N2. Можно предположить, что 1500 псковичей уже больны гриппом против 500 заболевших ковидом по городу», - отметил Нестерук.

Наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом фиксируется в Порховском и Новосокольническом районах, а также в Опочецком, Островском, Невельском, Псковском, Стругокрасненском, Пустошкинском районах, Великих Луках и Пскове.