Более 70 школьных классов в Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Псковской области из-за ОРВИ закрыли на карантин 73 класса в 73 школах. Об этом на совещании с медиками сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Из-за коронавируса закрыта школа в деревне Полоное Порховского района и 73 класса.
«Заболеваемость ОРВИ выросла до более 7000 случаев в неделю. У 14 человек выявили грипп H3N2. Можно предположить, что 1500 псковичей уже больны гриппом против 500 заболевших ковидом по городу», - отметил Нестерук.
Наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом фиксируется в Порховском и Новосокольническом районах, а также в Опочецком, Островском, Невельском, Псковском, Стругокрасненском, Пустошкинском районах, Великих Луках и Пскове.
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