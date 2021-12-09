Лишь 23,6% беременных псковичек защитили себя от коронавируса

14:59, 09 декабря 2021, ПАИ

Лишь 23,6% беременных псковичек защитили себя от коронавируса, сообщила на совещании с медицинскими работниками председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Из 2035 человек, стоящих на учёте, привиты только 480 беременных псковичек, при этом подлежат вакцинации порядка 900 человек, - уточнила Гаращенко. - Кормящих матерей вакцинировано 2245, почти 1000 человек не привиты. Эту группу надо тоже отработать, чтобы снизить заболеваемость детей до года».

Чтобы достичь показателя в 80% вакцинированных, темпы прививочной кампании должны быть выше, заявила Марина Гаращенко.

Всего по области первым компонентом привиты уже 277 987 человек, что составляет 68,8% от численности граждан, подлежащих вакцинации (с учетом ревакцинированных), 253 057 человек привиты первым компонентом без учета ревакцинированных – 62,7% от численности граждан, подлежащих вакцинации. Порядка 62% (от плана) жителей региона полностью вакцинировано.



