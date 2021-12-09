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Общество

90% заражённых коронавирусом псковичей лечатся дома

90% заражённых коронавирусом псковичей (4 386 человек) лечатся дома. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании с медиками 9 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Занятость коечного фонда составляет 70%. 3 305 человек находятся под динамическим наблюдением медицинских организаций в режиме самоизоляции на дому. Марина Гаращенко добавила, что ежедневно проводится ревизия лекарственных препаратов для них.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что важно проанализировать ситуацию, чтобы препаратов хватило на все новогодние праздники, и призвал сформировать стратегический резерв во всех районах.

Руководитель профильного комитета добавила, что резерв имеется, закуплены также препараты для стационарного звена.

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90% заражённых коронавирусом псковичей лечатся дома

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