Знак качества получил Центр сопровождения НКО Псковской области

15:05, 09 декабря 2021, ПАИ

АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» прошла внешнюю оценку качества оказания услуг и получила знак качества по системе «ОКНО».

Директор организации Елена Николаева рассказала, что такая возможность у НКО появилась благодаря участию в проекте «Продюсерский центр СО НКО», который реализует проектный офис «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

Для получения знака качества участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Проект, с помощью которого организации могут пройти внешнюю оценку качества и получить знак качества, реализует «Команда 2018». Знак качества является гарантией того, что организация работает по стандартам и оказывает качественные услуги.

АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» предоставляет услуги в сфере содействия развитию некоммерческих организаций, а также оказывает информационную, консультационную, научно-методическую помощь их деятельности и реализации государственной политики по поддержке некоммерческих организаций.

В настоящее время Центр сопровождения НКО осуществляет реализацию проекта «Горячая линия НКО» при поддержке администрации Псковской области и общественных проектов Псковской области.