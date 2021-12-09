Михаил Ведерников поставил Псковский район в пример по организации вакцинации

15:08, 09 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил Псковский район в пример по организации контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила, что вопросам вакцинации уделяется систематическое внимание. «Она проводится в ежедневном режиме, 5 стационарных пунктов вакцинации, районная поликлиника. Выезжает ФАП в отдаленные населенные пункты. Летом активно помогал автоклуб по возможности профилактики и сбора на вакцинацию», – отметила она.

На данный момент в Псковском районе первым компонентом вакцины привито 32 тысячи взрослого населения (92%), ревакцинировано — 1955 человек. Старше 60 лет — 9 тысяч человек (87%). В учреждениях, сотрудники которых обязательно должны быть привиты, 80% показатель. Продолжается информационная работа, в том числе с помощью медицинских работников, — изготовлены видеоролики о важности вакцинации, контролируется исполнение ограничительных мер, особое внимание уделяется не только подведомственным учреждениям, но и ТЦ. Ведется проверка людей на самоизоляции.

Михаил Ведерников отметил, что это хороший пример системной слаженной работы, и посоветовал главам, у которых что-то не получается, обращаться к Наталье Федоровой.