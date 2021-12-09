Зеленский назначен первым замглавы Минздрава РФ

15:35, 09 декабря 2021, ПАИ

Новым первым заместителем главы Минздрава России назначили Владимира Зеленского. Ранее он занимал должность главы Московского городского Фонда медицинского страхования, пишет ТАСС.

На новой должности Владимир Зеленский будет отвечать за реализацию и развитие программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам, а также за развитие системы обязательного медицинского страхования, в том числе системы расчетов между участниками системы ОМС, обеспечение ее финансовой стабильности.

Владимир Зеленский родился в 1979 году в Москве. В 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ по специальности «бухгалтерский учет и аудит». С 2000 по 2007 год работал в департаменте бюджетной политики Министерства финансов.

В 2007 году занял пост помощника министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования.

С 2012 года руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки.

Кроме того, Владимир Зеленский награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет благодарности президента России.