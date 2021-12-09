45% студентов ПсковГУ привились от коронавируса

15:56, 09 декабря 2021, ПАИ

Прививку от коронавируса сделали 45% студентов ПсковГУ. Об этом на совещании с медиками региона сообщила ректор вуза Наталья Ильина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас двинулся лёд по вакцинации студентов. Показатели выросли, ребята вакцинируются, - отметила Наталья Ильина. – На следующей неделе в Telegram-канале вуза проведём родительское собрание, поскольку у родителей много вопросов».

Количество привитых сотрудников ПсковГУ достигло 95%.