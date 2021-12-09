130 студентов ПсковГУ работают в медучреждениях

16:14, 09 декабря 2021, ПАИ

130 студентов работают в государственных учреждениях здравоохранения. Студенты успешно совмещают работу с учёбой, сообщила ректор вуза Наталья Ильина на совещании с медиками региона 9 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ректор вуза поблагодарила комитет по здравоохранению Псковской области за привлечение студентов специальности «Лечебное дело».

«130 студентов специальности «Лечебное дело» работают в государственных учреждениях здравоохранения. На третьем курсе они сдадут экзамены и могут работать как средний медперсонал. Уже 11 студентов трудоустроены в больницы», - отметила Ильина.

Также Наталья Ильина призвала врачей региона сразу после экзаменов привлекать студентов к работе, чтобы не допустить их трудоустройства в других регионах.