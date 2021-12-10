Псковское отделение Детского фонда: Самооценка организации – это важно и нужно

09:41, 10 декабря 2021, ПАИ

Псковское областное отделение Российского Детского фонда, участник проекта «Продюсерский центр СО НКО», вышло на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

Основная деятельность Детского фонда — помощь детям из малообеспеченных семей, детям из интернатных учреждений, подопечным служб социальной реабилитации несовершеннолетних, детям-инвалидам, выпускникам интернатных учреждений и одарённым детям.

Фонд оказывает вещевую и продуктовую помощь. Передача всего необходимого происходит непосредственно напрямую, когда люди приходят в фонд, или же через районные центры социального обслуживания подобранная помощь передаётся нуждающимся семьям, которые проживают в отдалённых районах области.

«Мы всегда открыты к сотрудничеству и партнёрству, всегда рады видеть совместные проекты с другими некоммерческими организациями. Будем рады новым благотворителям, новым волонтёрам — хорошие руки нужны всегда! Чем большему количеству людей мы поможем, тем лучше», — отметили в Псковском областном отделении Детского фонда.

Псковское областное отделение Российского Детского фонда ежегодно принимает участие в грантовых конкурсах как регионального, так и федерального уровня. Сейчас идёт реализация проекта «Навигатор в мире профессий», поддержанного Фондом президентских грантов в первом конкурсе 2021 года.

Также в статусе реализации находятся два футбольных проекта, поддержанных Международной федерацией футбола FIFA.

В этом году фонд получил грант администрации Псковской области на оборудование спортивной площадки в Печорском центре помощи детям.

«Процесс получения знака качества уже многое нам дал! В каких-то моментах мы пересмотрели методы работы и внедрили новые технологии, начали больше времени уделять планированию. Безусловно, приятно, что нашу организацию отметили достойной знака качества! Несмотря на долгое существование фонда, мы всё равно стараемся поддерживать зарекомендованную репутацию. Посоветуем не бояться и использовать новые возможности и новые пути! В процессе работы можно многое понять про цели, про коллектив, про планы… Поэтому считаем, что самооценка организации — это важно и нужно», - прокомментировали в Детском фонде участие в проекте «Продюсерский центр СО НКО».

Псковское областное отделение Российского Детского фонда является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. До того, как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Контакты Псковского областного отделения Российского Детского фонда:

Тел.: +7 (911) 365-70-05

Адрес: Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, 1 этаж, каб. 14-15

Сайт: child-pskov.ru

ВК: vk.com/pskovchildfond

Instagram: @det_fond_pskov