Псковичи жалуются на километровые очереди на МАПП «Куничина Гора»

16:25, 09 декабря 2021, ПАИ

Автомобильная очередь образовалась у таможенного поста МАПП «Куничина Гора» в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сообщается, что в очереди стоит несколько десятков машин, фуры стоят на расстоянии километра от Печор. Местным жителям рекомендуют выбирать пути объезда, а водителям большегрузов - другой пункт для пересечения границы.

Кроме того, псковичей предупреждают об очереди в МАПП «Убылинка» и о продолжении реконструкции пропускного пункта «Бурачки», из-за которой там также могут возникать скопления машин.