Псковичи жалуются на километровые очереди на МАПП «Куничина Гора»
Автомобильная очередь образовалась у таможенного поста МАПП «Куничина Гора» в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Сообщается, что в очереди стоит несколько десятков машин, фуры стоят на расстоянии километра от Печор. Местным жителям рекомендуют выбирать пути объезда, а водителям большегрузов - другой пункт для пересечения границы.
Кроме того, псковичей предупреждают об очереди в МАПП «Убылинка» и о продолжении реконструкции пропускного пункта «Бурачки», из-за которой там также могут возникать скопления машин.
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