В Псковской области разыскивают похищенного четырёхлетнего ребёнка

17:09, 09 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивают похищенного четырёхлетнего Матвея Сапрыкина, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

8 декабря 2021 года мальчик был похищен. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 110 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы русые.

Был одет: комбинезон как на фото, чёрные ботинки с салатовыми вставками, шапка оливкового цвета.