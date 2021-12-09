В Псковской области разыскивают похищенного четырёхлетнего ребёнка
В Псковской области разыскивают похищенного четырёхлетнего Матвея Сапрыкина, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
8 декабря 2021 года мальчик был похищен. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 110 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы русые.
Был одет: комбинезон как на фото, чёрные ботинки с салатовыми вставками, шапка оливкового цвета.
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