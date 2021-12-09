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Псковский студент рассказал, как принимал роды в cкорой помощи

Студент III курса факультета «Лечебное дело» Псковского государственного университета Максим Ельцов рассказал, как принимал роды в машине cкорой помощи. Об этом случае на совещании губернатора с медицинскими работниками региона 9 декабря рассказала ректор вуза Наталья Ильина.

По словам Максима Ельцова, экстремальная ситуация произошла ещё в январе 2019 года. «Я тогда только окончил медицинское училище и устроился работать фельдшером на скорую помощь. Вызов поступил из дома напротив детской областной больницы в Пскове, а сразу за больницей, как вы знаете, находится перинатальный центр. Всё рядом, но мы всё равно не успели довезти роженицу. Роды были очень стремительные, вторые для 29-летней девушки», - уточнил Максим Ельцов.

По его словам, для него это был первый подобный опыт. «Мне никогда до этого не приходилось принимать роды, да ещё и в таких условиях: зима, холод, машина на ходу... Водитель при всём желании не мог мне помочь - он мчал в перинатальный центр, всё пришлось делать одному. Страшно было очень! Страшно в первую очередь за малыша - тогда родился мальчик - я опасался, что он может переохладиться. Но всё закончилось благополучно, ребёнок родился здоровым, без патологий, замёрзнуть не успел», - поделился Максим Ельцов.

Студент, который до сих пор продолжает работать на скорой, добавил, что после окончания вуза намерен продолжить обучение в ординатуре. «Ближайшая к нам находится в Петербурге, поэтому на пару лет из Пскова придётся переехать», - добавил Максим Ельцов.

Он также отметил, что за прошедшие три года подобных экстремальных ситуаций ему переживать не приходилось.

В мае 2021 года сообщалось, что в Печорском районе роды принял водитель скорой помощи. 

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