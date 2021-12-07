10 самых дорогих коттеджей Пскова: luxury class, приличные соседи и итальянские двери

16:54, 10 декабря 2021, ПАИ

В период пандемии цены на жильё сильно выросли, но есть один сегмент, на котором эпидситуация практически не сказалась. Речь о недвижимости, которая изначально была дорогой, — элитных коттеджах. Для тех, кто может позволить себе шикарный особняк в несколько этажей с бассейном и сауной, не столь важно увеличение его стоимости на 1-2 миллиона. Посмотрим, как обстоят дела в этом сегменте в Пскове и его окрестностях.

10 место

Открывает наш топ-10 самых дорогих домов двухэтажный коттедж площадью 230 кв. м, расположенный в 5 км от Пскова — в деревне Родина. Также на участке 21,8 сотки имеется гостевой дом с баней общей площадью 77,7 кв. м. Всё это продается за 13 млн рублей.

На первом этаже размещены большая прихожая, кухня-столовая, холл-гостиная, сaнузeл и полностью застекленная веранда. Второй этаж выглядит так: 3 cпaльни, постирочная комната, большой санузел с вместительной угловой ванной. Бонусом новый владелец получит большой подвал под всем домом с высокими потолками на 5 комнат. Также есть гараж.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























































В гостевом доме есть большая комната для отдыха, кухня, санузел с душевой кабиной и сауна. «Участок ухоженный, выложен брусчаткой и засеян газоном, на участке есть 2 большие теплицы, яблони, туи. Центральное водоснабжение, газовое отопление, канализация септик», - рассказал продавец.

9 место

На 900 тысяч дороже обойдется коттедж площадью 308 м² на участке 15 соток в микрорайоне Силово-Медведово (400 м от областного УГИБДД). Двухэтажный кирпичный дом, по словам нынешнего хозяина, очень красивый, уютный и оригинальный.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































































Дом уже освобождён от мебели и проживающих, он ждет новых хозяев. На первом этаже располагаются кухня-зал с камином, гостиная, спальня, санузел и гостевая комната с отдельной прихожей и санузлом. Второй этаж — это 4 спальни, 2 санузла для мальчиков и девочек, комната для сушки белья. Из плюсов - красивая дубовая лестница, кондиционеры в каждой комнате, межкомнатные двери из массива сосны. В подвале планируется сауна и комнаты для отдыха и спорта. По периметру устроен забор из металлопрофиля, есть электроворота, гараж на 4 машины и навес еще для двух авто. Для проживания есть все необходимое: интернет, газовое отопление, вода из скважины, локальная канализация. Как говорится — заезжай и живи!

За ту же сумму, 13,9 млн рублей, можно купить коттедж 240 м² на участке 9 соток в окрестностях Пскова — в деревне Неёлово-2 на улице Школьной, 7а. Двухэтажный новый дом полностью готов к проживанию и оснащен всеми коммуникациями (свет, скважина, газ). По словам продавца, построен из качественных материалов. «Толщина стен 450 мм. Дорогая бесшумная металлочерепица. Теплый пол. Мансардные окна. Снегозадержатели. Хорошая водосточная система. Забор с откатными воротами. Освещение участка и навеса под две машины», - перечисляет достоинства владелец. В доме есть тамбур, три комнаты, кухня-гостиная, два больших санузла, бойлерная, прихожая и два балкона. Остаются вся мебель и встроенная техника, которые входят в стоимость.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито















































Участок ровный, поднят, сделана планировка, завезен чернозем, посажены деревья и газон. В шаговой доступности - остановка общественного транспорта (которая вряд ли пригодится миллионерам), продуктовые магазины, садик, школа, аптека, автосервис. Хозяева готовы рассмотреть любой вид расчета, в том числе обмен на недвижимость.

8 место

У вас есть 15,5 млн рублей? Тогда можете приобрести коттедж площадью 250 м² на участке 25 соток в деревне Голубово. Это в районе Лисьи Горки, до центра Пскова 10 минут на авто.

Коттедж трехэтажный, сделан из кирпича. Цокольный этаж представляет собой просторное помещение под всем домом, высотой 1,9 м (предназначено для хозяйственных помещений, а также технически-эксплуатационного оборудования). На первом этаже расположена кухня-гостиная, зал, хозяйственная комната, санузел, прихожая. На втором этаже 3 отдельных комнаты, санузел, гардеробная комната, «оборудованная современным и качественным шкафом-купе ручной работы из современного материала». Третий этаж мансардный в виде просторного зала (дизайн-проект прилагается).



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито













































На полу в доме плитка и ламинат, двери и лестница из массива, есть многоуровневая подсветка (к дому проведены 30 квт), видеонаблюдение по всему периметру участка, домофон расположен на калитке, дом под охраной. Коммуникации: вода - скважина, газ - центральный, канализация - септик.

Участок огорожен капитальным забором. На территории расположен гараж и новая баня с гостевым этажом. «Асфальтированный подъезд к дому, дом находится в тупике, посторонних людей никогда не бывает», - уверяет владелец.

7 место

За 15,7 млн рублей продается коттедж площадью 310 м² на участке 30 соток в Новой Гоголёвке — 4 км до Пскова. Новый трёхэтажный кирпичный коттедж расположен в районе Корытово.

Дом полностью оборудован всеми коммуникациями. Имеется гараж, над ним - помещение для зимнего сада или тренажерного зала с выходом на летний балкон. На первом этаже в вашем распоряжении будет кухня 25 кв. м, большой гостиный зал с выходом под камин, комната со входом в гараж, а также туалетная и душевая комнаты. Есть выход на задний двор. На втором этаже имеется 3 спальных комнаты, кабинет и большая ванная. Третий этаж — мансарда. Имеется большой подвал по периметру дома.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Коттедж частично готов к переезду, нужен косметический ремонт по дизайну покупателя. В запасе имеется очень много строительных материалов. По словам хозяина, всё описание идентично фотографиям. Он готов на торг, обмен на квартиру или бизнес.

6 место

Более красноречив продавец двухэтажного коттеджа в Большой Гоголевке (7 км до Пскова). За свои 151 кв. метр на участке 17 соток он просит 16,5 млн рублей.

Коттедж построен в 2017 году, он в отличном состоянии. Хозяин строил его для себя с учетом всех деталей. Материал стен - пеноблоки, фасад - австрийская штукатурка. Земельный участок в собственности, огорожен забором из металлопрофиля, брусчатка, отличный ухоженный газон.

На первом этаже расположены кухня-гостиная, холл, туалет, прачечная. Обустроен теплый пол, радиаторы под каждым окном. На втором этаже три комнаты, гардеробная, ванная комната с душевой, биде, туалетом и окном. К дому пристроен тёплый гараж с воротами на дистанционном управлении.

Отопление и горячее водоснабжение обеспечено от мощного газового котла. Вода из скважины (насосная станция и дополнительная автоматизированная система очистки воды). «Все вышеперечисленное инженерно-техническое оборудование установлено в гараже, в доме не шумит, не мешает и место не занимает. Канализация локальная», - рассказывает продавец. Тройные стеклопакеты все с полным открыванием, кафельная плитка, ламинат, межкомнатные двери, штукатурка, обои, натяжные потолки. Вся отделка выполнена аккуратно, с применением качественных современных материалов. Лестница из натурального дерева. Вся встроенная мебель (кухня, шкаф-купе в прихожей) и бытовая техника останется в доме.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито















































По словам нынешнего владельца, это очень тихое и спокойное место с отличным подъездом, есть даже автобусное сообщение. Участок ровный, ухоженный. Еще один плюс - распашные ворота на дистанционном управлении. Телевидение спутниковое, а интернет будет проведён осенью.

Жилой дом и земельный участок на кадастровый учет поставлены. Все в собственности. Более того, объект соответствует требованиям программы сельской ипотеки со ставкой от 2,7% годовых.

Рассматриваются любые варианты и формы расчета (сертификаты, ипотеки любых видов и банков, материнские капиталы, субсидии). Возможен обмен или зачет стоимости любым недвижимым имуществом. Один взрослый собственник, документы готовы к продаже.

5 место

На порядок дороже стоит просторный коттедж luxury class площадью 280 кв. м, расположенный на берегу реки на улице Майской, 19/1 в Пскове. За такую недвижимости придется отдать 19,3 млн рублей.

Под застроенным комплексом участок 10 соток, огражденный высоким каменным забором, закрытая охраняемая территория. На первом этаже кирпичного коттеджа есть гостиная с камином, рабочий кабинет, обеденная зона, кухня, зимний сад, бассейн, сауна (электро), санузел, душ, прачечная, котельная, спортзал, подсобное помещение, терраса. Второй этаж — это две спальных комнаты, санузел, ванная, подсобное помещение, два балкона.

Кроме того, на участке размещены гостевой дом/баня, где есть газовое отопление, скважина, септик. На первом этаже – банкетный зал, парилка (дрова), санузел, душ. На втором этаже - 2 жилые комнаты, санузел и душ.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































Во дворе имеется парковка на 4 машины, зона барбекю, гараж. Открытая веранда: обеденная зона с мебелью и техникой. Перед домом плюсом гостевая парковка на 4 машины.

Есть видеонаблюдение, охрана, водосточная система. Выполнен ландшафтный дизайн: газоны, туи, хвойные и декоративные деревья, кустарники.

Владелец этого богатства получит в придачу «потрясающий открытый вид на реку» и хорошую транспортную доступность. Коттедж можно купить за наличные, в ипотеку, по любой госпрограмме. Хозяин предупреждает, что медлить не стоит — прогнозируется рост стоимости данных объектов на 10%. Он готов провести полную презентацию дома с планировками, сделать расчет инвестиционной привлекательности объектов, предоставить юридическую информацию и озвучить подробности сделки - звоните.

4 место

За 20 млн рублей выставлен на продажу «шикарный» трехэтажный коттедж из пеноблоков на улице Парковой (Запсковье) — в трех минутах ходьбы от реки Псковы.

Дом площадью 280,2 кв. м расположился на участке 12 соток. На первом этаже: большая прихожая и тамбур, кухня-столовая, санузел для гостей. На втором этаже находятся 3 комнаты, холл, душевая комната. Также в наличии мансарда для гостей со спальней, просторной гардеробной и коридором. В цоколе есть подвал, котельная и большой коридор.

Во всём доме сделан качественный, дорогой ремонт. Собственная скважина. Канализация, отапливается индивидуальным газовым котлом.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































На участке имеется зона барбекю, баня, гараж для автомобиля с прямым входом в дом, уличный навес для двух автомобилей, беседка, зеленая зона для расслабления с ландшафтным дизайном, хозяйственные постройки.

В шаговой доступности храм Константина и Елены, построенный в XVI веке. Окна одной из комнат выходят на храм. «Тихий, размеренный образ жизни вам будет обеспечен. Все соседи порядочные, солидные люди», - уверяет продавец.

В последнее время коттедж использовали как инвестиционный бизнес (апарт-отель на «букинге» с оценкой 9.4). Документы готовы к родаже, один собственник. Он оставляет новым владельцам кухонный гарнитур и мягкую мебель.

3 место

21,9 млн рублей придется отдать за коттедж большей площади - 500 м². Недвижимость продается в микрорайоне Корытово на улице Философовых, 7/4.

Дом построен из пеноблоков в 2018 году. Он утеплен каменной ватой. Есть два этажа и цокольный, чердачные помещения. На первом этаже — просторная гостиная, кухня-столовая с выходом в большую мангальную с печью-камином, рабочий кабинет, гостевая спальня, туалет (везде теплые полы), теплый гараж со смотровой ямой с автоматическими подъемными воротами на дистанционном управлении, в гараж есть вход/выход по лестнице из гостиной. На втором этаже разместились три спальни, одна из которых имеет выход в гардеробную с окном, а также ванная комната с небольшим окном (вся сантехника высокого качества), прачечная-сушилка.

В цокольном этаже есть сауна, «оснащенная суперсовременной печью с парогенератором, для установки автоматического поддержания необходимого уровня влажности и температуры». Рядом душевая и туалет, комната отдыха (теплые полы) с возможностью установки кухни, помещение для инженерно-технического оборудования. Есть и еще не отделанное большое помещение, которое новый владелец может использовать под свои нужды: спортзал, теннис, бильярд.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























































Из других бонусов - тройные стеклопакеты, кафельная плитка, ламинат, натяжные потолки, отделка с применением качественных современных материалов. Лестничные марши железобетонные, «не заскрипят никогда». Вся встроенная мебель (кухня, шкаф-купе в прихожей), дорогостоящая (почти новая) бытовая техника останется в доме.

Отопление и горячее водоснабжение обеспечены от мощного газового котла, вода - из скважины с многоуровневой системой фильтрации и очистки, в том числе с ультрафиолетовым дезинфектором.

Канализация локальная. Люк переливного септика вынесен на улицу за территорию участка. Откатные ворота на дистанционном управлении.

«В отличном состоянии с полной отделкой. Все новое. Строился для себя (не для продажи), под контролем собственника, учитывая все детали», - отмечает продавец.

Земельный участок размером 29 соток в собственности, он состоит из двух, пространство между ними в стадии оформления в собственность. Огорожены забором, 250 кв. м территории вымощены клинкерной брусчаткой, есть газон, молодые насаждения, садовые деревья, вторые ворота для технического въезда. По периметру дома установлено видеонаблюдение с записью на собственный жесткий диск.

По мнению продавца, это очень тихое и спокойное место с отличным подъездом. Сразу за забором парковая зона, сосновый лес для прогулок, где есть грибы и ягоды, чистый воздух.

Дом расположен в 5 минутах езды от центра города, хорошая дорога (без пробок), есть автобусное сообщение и высокоскоростной интернет.

Владельцы рассматривают любые варианты и формы расчета, обмен или зачет стоимости любым недвижимым имуществом. Всё готово к продаже.

2 место

25 млн рублей просит за своё имущество хозяин двухэтажного кирпичного коттеджа на улице Герцена, 15а. За эту сумму вы можете приобрести дом площадью 400 кв. метров на участке 14 соток в районе Финского парка.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































Дом кирпичный, все коммуникации городские, есть отапливаемый гараж, цокольный этаж под всем домом (в котором расположен банный комплекс), сделан «второй свет». Помимо коттеджа, на участке есть гараж на две машины, бассейн и зона барбекю. Из плюсов указаны приличные соседи.

Продавец готов рассмотреть обмен на недвижимость с доплатой покупателя.

1 место

Почётное первое место в топе самых дорогих домов занимает коттедж в 7 км от Пскова в деревне Северик. За кирпичный дом с гостевым домом-баней на первой линии реки Каменка просят 42 млн рублей, что, по словам продавца, на 30% ниже себестоимости.

Общая площадь основного здания 420 кв. м, дом расположен в трех этажах. В цокольном есть каминный зал, сауна с электрической печкой, душевая, бильярдный зал со всем оборудованием. На первом этаже - кухня с выходом на террасу, просторная гостиная, санузел, выход в отапливаемый гараж. На полуторном этаже расположена спальня с ванной комнатой. На втором этаже - две спальни с гардеробными и санузлом.

«Продуманная планировка, инженерные коммуникации создают комфортные условия для круглогодичного проживания Кондиционирование всех помещений. Водоснабжение из скважины глубиной 50 м с дальнейшей водоподготовкой, канализация устроена таким образом, что не требует очистки, газ центральный, имеется резервный генератор. Подключена система охраны», - перечисляет преимущества хозяин.

Он уточняет, что при строительстве использовались только качественные материалы, дом облицован клинкерным кирпичом, панорамные окна выполнены из дуба, бесшумная композитная кровля. Отделка интерьера выполнена в классическом стиле, лестница из дуба, двери производства Италии.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































На территории участка, размер которого 40 соток, выполнен ландшафтный дизайн, а также расположено еще одно здание площадью 170 кв. м, которое выполняет функцию гостевого дома-бани с бассейном (с противотоком), каминным залом и комнатой отдыха.

Часть участка замощена брусчаткой, возле въезда с домом сделан навес для авто, основная часть засеяна газоном, где растут молодые яблони. Подъезд к дому асфальтированный, соседи приличные, живут круглогодично, регулярное автобусное сообщение с городом. От самого участка оборудован спуск в реке Каменка.

Хозяин уверен, что это идеальный вариант для проживания семьи любого возраста до 5-6 человек, которая ценит загородную жизнь вблизи цивилизации. Благодаря размерам участка можно иметь зону для посадок, дополнительных строений, воплощения своих ландшафтных фантазий, а наличие гостевого дома даст возможность комфортно собираться и отдыхать с друзьями или родственниками.

«Звоните! Работаем со всеми формами оплаты, возможен взаимозачёт жилья, помогаем в одобрении ипотеки в банках-партнерах», - обращаются к потенциальным покупателям, видимо, риелторы.

***

Директор агентства недвижимости «Авентин-Псков» Роман Максименко рассказал, что цены на новостройки в период пандемии выросли почти в 1,5 раза. А стоимость дорогих коттеджей и, как ни странно, комнат, увеличилась всего на 15-20%. «Если коттедж стоил 5 млн, то сейчас — примерно 6-7. Поэтому очень многие люди переориентировались на загородную недвижимость», - заметил специалист.

Но, по его словам, для людей это всё равно дорого, и продаются такие дома долго. Правда, продавцам, как правило, не горит, и они могут годами продавать свои особняки, при этом повышая цены. Как правило, покупают дорогую недвижимость псковичи, которые улучшают свои жилищные условия, и люди из районов Севера, у которых финансовые возможности больше, к тому же, они привыкли к более высоким ценам за квадратный метр.

Роман Максименко добавил, что наибольший ажиотаж на рынке недвижимости наблюдается в преддверии Нового года — сметают почти всё. Это происходит потому, что люди находятся в состоянии неопределенности, не знают, что будет в следующем году.