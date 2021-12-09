В Гдове вынесли приговор женщине, похищавшей деньги пенсионеров под видом медсестры
Гдовский районный суд вынес приговор 35-летней жительнице города Сланцы Ленинградской области, которая похищала деньги пенсионеров под видом медсестры, пишет газета «Гдовская заря».
Представляясь медработником, женщина проникала в квартиры пенсионеров и похищала у них деньги. Очередной жертвой аферистки стала пенсионерка из Гдова. Сотрудники полиции раскрыли преступление по горячим следам. Свою вину задержанная признала полностью. Ранее женщина уже была осуждена за мошенничество и употребление запрещённых веществ.
По решению суда обвиняемая получила 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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