В Гдове вынесли приговор женщине, похищавшей деньги пенсионеров под видом медсестры

17:37, 09 декабря 2021, ПАИ

Гдовский районный суд вынес приговор 35-летней жительнице города Сланцы Ленинградской области, которая похищала деньги пенсионеров под видом медсестры, пишет газета «Гдовская заря».

Представляясь медработником, женщина проникала в квартиры пенсионеров и похищала у них деньги. Очередной жертвой аферистки стала пенсионерка из Гдова. Сотрудники полиции раскрыли преступление по горячим следам. Свою вину задержанная признала полностью. Ранее женщина уже была осуждена за мошенничество и употребление запрещённых веществ.

По решению суда обвиняемая получила 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.