150 кг потенциально опасного мяса косули и 5 телят возвращены управлением Россельхознадзора в Республику Беларусь

18:17, 09 декабря 2021, ПАИ

Государственными инспекторами территориального управления Россельхознадзора в деревне Лобок, расположенной в Псковской области, при осуществлении ветеринарного контроля двух автотранспортных средств было обнаружено 150 кг мяса косули и пять голов крупного рогатого скота, перевозившихся в грузовых отсеках из Республики Беларусь в Санкт-Петербург и Псков. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Инспекторы установили, что на 150 кг мяса дикого животного отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировка (клеймо), подтверждающие его происхождение и безопасность. Также было установлено нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки мясосырья: транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Кроме того, на животных не были представлены ветеринарные документы, подтверждающие их происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок, средства идентификации (бирки, выщипы, клейма) отсутствовали. Транспортировка телят осуществлялась в неспециализированном автотранспортном средстве без воды и корма, а маршрут не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение мяса косули и телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Республику Беларусь. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.