Администрация Гдова объявила конкурс на лучшее украшение домов и территорий к Новому году

19:45, 09 декабря 2021, ПАИ

Администрация городского поселения «Гдов» ищет помощников, готовых создать новогоднее настроение не только себе, но и землякам, сообщает корреспондент районной газеты «Гдовская заря».

Если верить прогнозам, то финальный месяц года должен подарить настоящую зимнюю сказку. До Нового года осталось совсем немного — самое время начать подготовку. На окнах зажигаются гирлянды, появляются украшения у частных домов. Стараются и местные предприниматели, зазывая разноцветными огоньками за покупками торопящихся по делам земляков.

Совсем скоро главную площадь города украсит красавица ёлка, начнётся предпраздничная суета и у сотрудников администрации Гдова: повесить, подключить, украсить… Всё для того, чтобы создать новогоднее настроение для земляков и гостей города. Одним не справиться — нужны помощники.

«С огромным удовольствием даём старт конкурсу украшений к Новому году. Интересно, чем в этот раз удивят нас творческие и талантливые земляки. Погода благоволит, дело за фантазией, а мы готовы поддержать денежным вознаграждением самых-самых», — рассказала глава администрации ГП «Гдов» Ольга Соколова.

«Дерзайте, земляки! Украшайте свои участки, тем самым превращая городские пейзажи в новогоднюю сказку. Давайте общими силами украсим город к празднику!» – призвала районная газета.

Подать заявку для участия в конкурсе можно по телефонам 21-560 (редакция газеты «Гдовская заря») и 22-006 (администрация ГП «Гдов»).



