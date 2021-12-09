Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском районе подвели итоги конкурса молодёжных инициатив «Есть идея!»

Награждение конкурсантов в администрации Псковского района. Фото администрации Псковского района

Заключительный этап второго районного конкурса молодёжных проектов «Есть идея!» прошёл вчера в большом зале администрации Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Шесть проектов, отобранных в ходе открытого интернет-голосования, были представлены конкурсному жюри.

По итогам подсчёта баллов, выставленных членами жюри, гранты победителей на сумму 100 тыс. рублей на реализацию подготовленных проектов в 2022 году получили проекты:

  • «Новая жизнь комнаты боевой славы» – Остенская средняя школа;
  • «Мобильный тир» – Москвинская средняя школа;
  • «Интернет в школе – уголок культуры, релакса и образования» – Верхолинская средняя школа.

Вместе с тем в ходе вручения призов победителям глава Псковского района Наталья Фёдорова озвучила решение об увеличении объёма финансовой поддержки конкурсантов, и три других проекта также были награждены грантами в размере 50 тыс. рублей.

Конкурс молодёжных инициатив  «Есть идея!» – это совместный проект администраций Псковской области и Псковского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

09 декабря 2021

Петербургский дизайнер и 3D-художник показал утопающую в мусоре Северную столицу
09 декабря 2021

В Псковском районе подвели итоги конкурса молодёжных инициатив «Есть идея!»
09 декабря 2021

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от спинальной мышечной атрофии
09 декабря 2021

Администрация Гдова объявила конкурс на лучшее украшение домов и территорий к Новому году
09 декабря 2021

Герман Петрушко представил инвестиционный проект на форуме в Казани
09 декабря 2021

150 кг потенциально опасного мяса косули и 5 телят возвращены управлением Россельхознадзора в Республику Беларусь
09 декабря 2021

Псковский студент рассказал, как принимал роды в cкорой помощи
09 декабря 2021

В Псковской области разыскивают похищенного четырёхлетнего ребёнка

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...