В Псковском районе подвели итоги конкурса молодёжных инициатив «Есть идея!»

20:42, 09 декабря 2021, ПАИ

Заключительный этап второго районного конкурса молодёжных проектов «Есть идея!» прошёл вчера в большом зале администрации Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Шесть проектов, отобранных в ходе открытого интернет-голосования, были представлены конкурсному жюри.

По итогам подсчёта баллов, выставленных членами жюри, гранты победителей на сумму 100 тыс. рублей на реализацию подготовленных проектов в 2022 году получили проекты:

«Новая жизнь комнаты боевой славы» – Остенская средняя школа;

«Мобильный тир» – Москвинская средняя школа;

«Интернет в школе – уголок культуры, релакса и образования» – Верхолинская средняя школа.

Вместе с тем в ходе вручения призов победителям глава Псковского района Наталья Фёдорова озвучила решение об увеличении объёма финансовой поддержки конкурсантов, и три других проекта также были награждены грантами в размере 50 тыс. рублей.

Конкурс молодёжных инициатив «Есть идея!» – это совместный проект администраций Псковской области и Псковского района.