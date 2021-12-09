Петербургский дизайнер и 3D-художник показал утопающую в мусоре Северную столицу

21:51, 09 декабря 2021, ПАИ

Петербургский 3D-художник и дизайнер Владислав Иванов опубликовал в своём Instagram фантастическое видео. Что ожидает град Петра, если не начать серьёзную переработку мусора?

«В смоляном небе Петербурга пролетают грави-утилизаторы и разгоняют болотные тучи, а улицы закрывают на санобработку и плановую ликвидацию. В день волонтёра экоактивисты из будущего отправляют временную капсулу на три века назад. В ней — этот ролик, герметичные ампулы с заражённым воздухом, которые нельзя вскрывать без защиты, и короткая записка на мокрой бумаге:

– Мы потеряли город, но в прошлом есть шанс всё исправить. Сортируйте, выбрасывайте и очищайте, пока это возможно. Шестой полигонный выброс мы уже не переживём», — такой пост сопровождает апокалиптичное видео .