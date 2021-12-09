Автобусный маршрут № 113 Дедовичи - Алексино временно отменяется

22:09, 09 декабря 2021, ПАИ

Районная газета «Коммуна» Дедовичского района со ссылкой на районный филиал «Псковпассажиравтотранса» сообщает, что в связи с болезнью водителей 11 декабря 2021 года австобусный маршрут № 113 Дедовичи - Алексино отменяется. О возобновлении маршрута будет сообщено дополнительно.