Автобусный маршрут № 113 Дедовичи - Алексино временно отменяется
Районная газета «Коммуна» Дедовичского района со ссылкой на районный филиал «Псковпассажиравтотранса» сообщает, что в связи с болезнью водителей 11 декабря 2021 года австобусный маршрут № 113 Дедовичи - Алексино отменяется. О возобновлении маршрута будет сообщено дополнительно.
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