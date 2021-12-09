Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове
На улице Ипподромной, 119 в Пскове столкнулись автомобили Chevrolet и Opel.
По словам корреспондента ПАИ, в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшей, решается вопрос о её госпитализации.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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