Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове

23:00, 09 декабря 2021, ПАИ

На улице Ипподромной, 119 в Пскове столкнулись автомобили Chevrolet и Opel.

По словам корреспондента ПАИ, в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшей, решается вопрос о её госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.